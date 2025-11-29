Digos al lavoro per identificare autori assalto a La Stampa

La Digos della questura di Torino sta lavorando per identificare i manifestanti che ieri pomeriggio, intorno alle 14, hanno fatto irruzione nella redazione torinese del quotidiano La Stampa, in via Lugano. I locali erano vuoti perché i giornalisti avevano aderito alla giornata di sciopero indetta dal sindacato di categoria. Secondo le prime informazioni, a entrare sarebbero state oltre 40 persone tra studenti e militanti dei centri sociali. La polizia sta visionando le immagini registrate dalle telecamere interne ed esterne della sede per individuare i responsabili degli atti vandalici avvenuti dentro e fuori dalla redazione. Il gruppo, che faceva parte dello spezzone staccatosi dal corteo principale indetto per lo sciopero generale, a quanto si apprende, era composto da studenti delle scuole superiori e universitari legati a collettivi dell'area antagonista, insieme a militanti dei centri sociali.