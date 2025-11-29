Ombra della camorra su truffe ad anziani in Veneto e nord Italia

C'è l'ombra della camorra sull'organizzazione sgominata dalla Squadra mobile di Padova, con 11 persone destinatarie di misure cautelari, di cui due in carcere e 9 di obbligo di dimora e firma quotidiana nella Questura di residenza. Il promotore dell'associazione per delinquere finalizzata a estorsione, truffa ed altri reati ai danni di anziani residenti in Veneto ed altre regioni del Nord Italia, è infatti un pregiudicato di 32 anni, arrestato nella sua casa di Napoli, dove è noto per la partecipazione al clan camorristico del Rione Forcella. Giovanissimi gli organizzatori dell'associazione, tra cui spicca una donna di 22 anni, già con precedenti penali specifici, e altri due ventenni a cui è stata prescritta anche l'obbligatorietà di rimanere in casa durante la notte. Sono 15 gli episodi contestati alla banda, due a Padova ed i restanti tra Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo. Nel corso dell'indagine sono stati recuperati gioielli d'oro e altri oggetti preziosi per un valore di oltre 400mila euro, già restituiti ai legittimi proprietari. Sono 671 nella sola provincia di Padova le truffe ai danni di anziani denunciate alle forze dell'ordine, di cui 258 nel solo comune di Padova. Un affare sempre più ghiotto quello delle truffe finalizzate a sottrarre agli anziani i gioielli d'oro, come ha ricordato il questore di Padova Marco Odorisio: "L'oro oscilla sul listino ufficiale intorno ai 115 euro al grammo - spiega - mentre al mercato nero della ricettazione vale, come emerso da altre indagini, intorno ai 75 euro. Gli anziani sono particolarmente vulnerabili agli appetiti di queste organizzazioni che utilizzano anche le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale per riprodurre le voci dei familiari e spingere quindi la vittima in uno stato di ansia e confusione che le porta poi a consegnare i gioielli o i contanti ai truffatori".