Torino, crowdfunding per fotoreporter aggredito nei giorni scorsi

Un crowfunding sul web è stato lanciato per sostenere un fotoreporter che, a Torino, lo scorso 25 novembre è stato aggredito durante una manifestazione. Il giornalista, Matteo, collaboratore di 'La Presse', era in una carrozza della metropolitana, che era stata bloccata nel corso di un corteo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Un uomo che protestava contro le manifestanti, alla vista della macchina fotografica, si è scagliato contro di lui, colpendolo con un pugno al volto e scaraventando a terra l'attrezzatura. "Questo - si legge nell'annuncio della campagna di finanziamento collettivo - è un gesto inaccettabile: non un errore o un raptus, ma l'attacco a un diritto fondamentale, il diritto di raccontare, di documentare, di informare. E sempre più spesso chi fa informazione, e in particolare chi si occupa di foto e video e si trova in prima linea, si ritrova in situazioni pericolose". I fondi raccolti serviranno a permettere al giornalista di riacquistare l'attrezzatura: "La cifra necessaria si aggira intorno ai 4000 euro. Sono tanti, soprattutto per chi è giovane, partita iva, precario, e da quegli strumenti dipende la possibilità o meno di lavorare".