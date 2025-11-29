Cirio, tutelando casa tuteliamo interessi veri dei cittadini

"Forte l'impegno di Forza Italia in finanziaria per la casa, bene da difendere e proteggere. In consiglio regionale per il 2026, poi, porteremo una nuova legge. Intanto con le Prefetture portiamo avanti una politica attenta per intervenire sugli sgomberi, garantendo esecutività alle norme sugli sfratti. Continuiamo il percorso insieme, perché tutelando la casa tuteliamo gli interessi veri dei cittadini". Lo ha detto Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte e vicesegretario nazionale Forza Italia, intervenuto telefonicamente al convegno 'La Casa al Centro: costruire il futuro, rigenerare le comunità', organizzato dalla segreteria provinciale FI al Circolo Soams di Pontecurone (Alessandria). "Ci sta anche a cuore - ha aggiunto - rilanciare il tema di riservare quote di casa alle forze dell'ordine. Quelle forze dell'ordine che ringraziamo dopo i fatti vergognosi di ieri a Torino, con anche l'invasione della sede de La Stampa, luogo di informazione, che è per tutti baluardo di libertà e democrazia. Quella di ieri è delinquenza pura e nulla di più".