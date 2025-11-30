Truffa dei finti carabinieri, due arresti nel Torinese

Due uomini di 29 e 32 anni, residenti nel Napoletano, sono stati arrestati dai carabinieri a Valprato Soana, nel Torinese, per tentata truffa aggravata in concorso. Vittima un 77enne del posto al quale i due, via telefono, spacciandosi per militari dell'Arma, hanno chiesto di mettere in una busta tutti i preziosi di famiglia, visto il presunto coinvolgimento della sua auto in un furto in una gioielleria di Torino: l'obiettivo - avevano spiegato - era di metterlo a confronto con il bottino del colpo. La sorella e la figlia del 77enne, però, hanno subito chiamato il 112. I carabinieri di Ronco Canavese hanno organizzato un servizio di appostamento in quello che doveva essere il luogo della consegna, arrestando in flagranza i due uomini, entrambi in procinto di prendere in consegna la busta con l'oro di famiglia.