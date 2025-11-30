Auto fuori strada nella notte, muore a 29 anni nell'Alessandrino

Un uomo di 29 anni è morto e una donna di 26 anni è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale la scorsa notte a Quattordio (Alessandria). I due viaggiavano in un'automobile uscita di strada autonomamente lungo la provinciale 10 quasi al confine con Castello di Annone (Asti). I corpi sono rimasti incastrati fra le lamiere. Il conducente è deceduto. La 26enne è stata rianimata sul posto trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Cto di Torino. Sul posto, oltre ai vigili dl fuoco e agli operatori del 118, sono giunti anche i carabinieri.