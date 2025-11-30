Carcere Saluzzo, intercettato drone carico di cellulari

Un drone carico di telefoni cellulari destinati con ogni probabilità all'introduzione illecita nel carcere "Morandi" di Saluzzo si è schiantato ieri pomeriggio sul tetto del magazzino e dell'autoparco della casa di reclusione. Lo comunica il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. Il velivolo, pilotato dall'esterno, è stato rilevato dal sistema di controllo dell'istituto e intercettato dal personale di Polizia penitenziaria, che ha attivato le procedure di sicurezza. A bordo del drone sono stati trovati quattro telefoni sigillati, legati a una lenza di circa 150 metri. L'episodio conferma il crescente ricorso a droni per il tentativo di far entrare dispositivi e materiali non consentiti all'interno degli istituti penitenziari. Il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, ha lodato la professionalità del personale in servizio a Saluzzo che "nonostante l'organico ridotto, è riuscito con tempestività e competenza a impedire che i dispositivi finissero nelle mani dei detenuti, tra cui soggetti in alta sicurezza». Il sindacato auspica che l'amministrazione penitenziaria riconosca il merito agli agenti intervenuti.