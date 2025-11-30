Lega, sindaco Torino stracci il patto con Askatasuna

"Lo Russo esca subito dall'ambiguità: stracci il patto di collaborazione con Askatasuna, come la Lega chiede sin dall'inizio di questa scellerata decisione, e chieda lo sgombero immediato dell'immobile, che è di sua proprietà e che continua a essere la base operativa della maggior parte delle azioni violente che ormai a Torino si ripetono durante tutte le manifestazioni". E' quanto dichiarano i deputati (Lega) Elena Maccanti, segretario provinciale a Torino, e Alessandro Benvenuto, Questore della Camera. "L'assalto a La Stampa - osservano - è stato il gravissimo epilogo di mesi di violenze contro le forze dell'ordine, contro un commissariato, passando per i blocchi ferroviari a Porta Susa e Porta Nuova, fino ad arrivare alle devastazioni dei negozi del centro. La città è sotto scacco da parte di antagonisti e centri sociali che da anni godono di una sorta di impunità culturale e politica grazie a chi continua a strizzare loro l'occhio, legittimandoli e normalizzandoli. Servono decisioni nette, a tutela della stampa, dei cittadini, delle forze dell'ordine che ogni giorno difendono il nostro territorio".