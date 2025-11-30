Ruffino (Azione), Askatasuna va chiuso con la massima urgenza

"Inutile girarci attorno: il centro sociale Askatasuna va chiuso, e possibilmente con la massima urgenza. Negli anni si è rivelato focolaio di tensioni e di violenze in città. E non si è trovato ancora che cosa abbia di sociale un movimento che si è segnalato per gli assalti ai cantieri Tav, per la partecipazione a manifestazioni spesso, se non sempre, degenerate in atti di vandalismo sulle cose e di violenza contro le forze dell'ordine". E' quanto dichiara Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte. "A nessuno - aggiunge - può essere impedito di manifestare con la più ampia libertà le proprie opinioni e i propri convincimenti, foss'anche i più radicali. Parliamo di opinioni. Se queste devono poi armare la mano di qualcuno allora non sono più opinioni. Ai violenti, invece, da proprio fastidio la libertà delle idee e sono pronti a censurarla con la violenza delle parole ai limiti della minaccia. Come ben riesce alla dottoressa Albanese".