Irruzione a La Stampa, procura apre fascicolo

La procura di Torino ha aperto un fascicolo sull'irruzione del 28 novembre nella sede del quotidiano La Stampa. Secondo quanto si è appreso, come ipotesi di lavoro iniziale, in attesa di una informativa completa della Digos, si procede per reati di danneggiamento. Sono 36 le persone identificate dalla Digos, a Torino, per l'irruzione del 28 novembre nella sede del quotidiano La Stampa. La loro posizione è al vaglio degli investigatori in vista dell'inoltro di una informativa completa in procura.