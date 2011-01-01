Semaforo antismog arancio, a Torino fermi diesel Euro 5
Peggiora l'aria a Torino e torna il blocco dei diesel fino agli Euro 5. Da domani a mercoledì 3 dicembre compreso, prossimo giorno di controllo, le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 1 (arancio) del semaforo antismog. I dati previsionali forniti oggi dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di polveri sottili, pm10, nell'aria per tre giorni consecutivi. Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione fino a Euro 5 dalle 8 alle 19. Con l'attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In, in quanto comunque soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione veicolare conseguenti alle previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti nell'aria.