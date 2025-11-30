Lipani primario per le malattie infettive di Asti

Lipani è da oggi il nuovo direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti. Torinese di adozione, 62 anni, si è specializzato a pieni voti con lode in Malattie Infettive e Tropicali all'Università degli Studi di Torino e ha conseguito il Diploma in Tropical Medicine & Hygiene alla prestigiosa London School of Hygiene and Tropical Medicine, nel Regno Unito. Dal 1992 al 30 novembre 2025 ha lavorato come Infettivologo al Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Infettive a Torino, dove è stato referente per l'attività di formazione per la gestione dell'Emergenza Infettivologica, e dove ha acquisito una notevole esperienza clinica sulle più svariate patologie in ambito infettivo (comprese malattie insolite in Europa, quali la tripanosomiasi africana, la difterite, la sepsi da vibrioni, il tifo murino, le malattie da Hantavirus, l'encefalite giapponese, la lebbra ed altre ancora). Componente del gruppo di Infettivologi torinesi coordinato dall'accademico Giovanni Di Perri, dal 2010 Lipani è tutor clinico e docente alla Scuola di Specialità di Malattie Infettive dell'Università di Torino e al corso magistrale di laurea in Medicina, dal 2015 è inoltre tutor clinico per la specialità di Medicina Interna e Medicina d'Urgenza al Polo Universitario di Orbassano.