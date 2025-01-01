Escp quarta tra le migliori business school europee

Escp Business School si classifica quarta nel ranking delle European Business School 2025 del Financial Times, guadagnando una posizione rispetto all'anno scorso e consolidando la sua presenza tra le top 5 in Europa per il quarto anno consecutivo. La classifica del Ft considera quattro programmi chiave: Master in Management (MiM), Executive Mba (Emba), Executive Education (Exed) e Mba. L'ottimo posizionamento di Escp - sottolinea una nota - riflette la forza del suo modello paneuropeo unico e l'approccio umano e innovativo alla formazione manageriale. Escp conferma anche il primo posto mondiale nel ranking Ft del Master in Finance per il terzo anno consecutivo, con il 100% dei laureati occupati entro tre mesi e un livello di soddisfazione quasi perfetto (9,99/10). "Fin dalla nostra fondazione nel 1819, Escp promuove un approccio distintamente europeo all'educazione manageriale, radicato nell'umanesimo, nel multiculturalismo e nell'eccellenza accademica. L'eccezionale risultato ottenuto quest'anno rappresenta una forte conferma di questi valori e della forza collettiva della nostra comunità in Europa e nel mondo" afferma Léon Laulusa, executive president and dean di Escp Business School. "Le nostre performance nei ranking del Financial Times testimoniano la solidità e la coerenza dei programmi Escp, dall'early-career fino all'executive education", sottolinea Francesco Rattalino, executive vice-president e dean of Academic Affairs & Student Experience.