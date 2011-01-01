Estorsioni per finanziamenti, tre arresti a Torino

Tre uomini di 38, 40 e 41 anni sono stati arrestati a Torino dalla polizia per estorsione, lesioni aggravate e porto abusivo di strumenti atti a offendere. L'indagine, condotta dal commissariato Barriera Milano, è partita dalla richiesta di aiuto di un uomo preoccupato per sé e per il fratello, vittime da tempo di minacce e intimidazioni. Secondo gli investigatori, i tre avrebbero costretto il fratello maggiore a sottoscrivere finanziamenti per acquistare telefoni cellulari di fascia alta, dal valore anche di 1.700-1.800 euro, poi rivenduti a esercizi commerciali compiacenti. Quando le richieste sono state respinte, il fratello minore sarebbe stato aggredito e minacciato di morte. Gli investigatori hanno documentato il momento in cui la vittima è stata fatta salire a bordo di un'auto in via Bologna e condotta fino a piazza Castello. Da qui il quarantenne avrebbe accompagnato l'uomo in un negozio di telefonia di via Roma per fargli sottoscrivere un nuovo finanziamento. La polizia è intervenuta arrestando i tre nell'abitacolo ed è stato sequestrato un taglierino tenuto in vista. Accertamenti successivi hanno fatto emergere che il fratello maggiore era già stato costretto ad attivare almeno altri due finanziamenti nelle scorse settimane, mentre il minore aveva riportato lesioni che avevano richiesto cure ospedaliere. L'attività investigativa è stata coordinata dalla procura di Torino.