Capodanno a Torino con i Planet Funk e il Deejay Time Live

I Planet Funk e il Deejay Time Live, il progetto dal vivo nato dallo storico format radiofonico creato da Albertino con Fargetta, Molella e Prezioso: sono due dei momenti clou del Capodanno torinese che torna con un doppio appuntamento: la festa musicale del 31 dicembre, quest'anno all'Inalpi Arena, e il concerto di musica classica del primo gennaio al Teatro Regio. Festeggiamenti non più in piazza, per i lavori di via Roma, ma che mantengono la voglia di celebrare insieme e con un occhio alla solidarietà. Il ricavato del concerto al Regio, con un biglietto al costo di 5 euro, sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, mentre per lo spettacolo del 31, gratuito, è prevista una cauzione di 5 euro che, in caso di mancata partecipazione, andrà alla Fondazione Ricerca Molinette. La serata all'Inalpi , condotta da Marco Maccarini, vedrà sul palco anche la rapper torinese Beba, in doppia veste di performer e co-conduttrice, le giovani irossa, gruppo nato dal contest Pagella Non Solo Rock e finalista del Torino Music Forum e le Bambole di Pezza, storica formazione rock-pop-punk tutta al femminile. Previsto anche un omaggio alla storia, ricordando gli 80 anni dal referendum del 1946 e il primo voto delle donne. Il concerto del primo gennaio propone invece alcune tra le pagine più amate dell'opera e un momento per celebrare il Teatro Regio con una serie di proiezioni che ne ripercorrono la storia. I partecipanti, grazie alla collaborazione con Confesercenti ed Epat Ascom, riceveranno un voucher per una cioccolata calda nei bar aderenti all'iniziativa. "Ci prepariamo a dare il benvenuto al nuovo anno - dice il sindaco Stefano Lo Russo - con due grandi spettacoli e una proposta musicale in grado di accontentare un pubblico trasversale".