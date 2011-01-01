Bonaccini, il Pd sia unito, no a al congresso anticipato

"Un partito unito è premessa per unire il centrosinistra, per scrivere un programma di alternativa. Per me c'è questo da fare. Non un congresso anticipato perché Schlein è già forte di suo. Rischieremmo di chiuderci per quattro di mesi a discutere di noi mentre l'Italia vuole che proviamo a darle un'opportunità per discutere dei problemi degli italiani". Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini, ospite al programma Start di Sky TG24. "Io invece di un congresso anticipato farei partire, quello che mi pare che anche Schlein abbia detto serva e sono d'accordo con lei, la costruzione di un'alternativa - aggiunge -. Cioè scrivere un programma che tra due anni dica agli italiani che di fronte a una destra che non ha mantenuto le promesse noi crediamo di poter diventare più affidabili per il futuro del Paese", ha proseguito. Si faranno le primarie di coalizione? "Ci sono vari strumenti, tra queste le primarie di coalizione. Ci manca solo che il Pd, se si fanno le primarie, ci vada con più candidati", ha concluso.