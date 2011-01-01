Correntone sabaudo

Dicono che…ci fosse un bel pezzo del Partito Democratico piemontese alla tre giorni di Montepulciano, atto fondativo del “correntone” a sostegno della segretaria Elly Schlein, nato dall’incontro tra le componenti guidate dagli ex ministri Dario Franceschini, Andrea Orlando e Roberto Speranza. Un modo per cementare la leadership, ma anche per orientarne le scelte. A partecipare a “Costruire l’alternativa” (così è stata battezzata la kermesse) c’era un drappello di parlamentari piemontesi, a partire dalla deputata cuneese e vicepresidente del partito Chiara Gribaudo, dalla vicepresidente del Senato Anna Rossomando, e dal senatore torinese Andrea Giorgis, che avrebbe anche dovuto tenere un intervento sulla “torsione illiberale” del governo di Giorgia Meloni, saltato per sopraggiunti limiti di tempo. Insieme a loro il senatore alessandrino Federico Fornaro, rientrato da Articolo Uno.

A Montepulciano c’era anche la capogruppo dem in Consiglio Regionale – nonché sfidante di Alberto Cirio alle ultime regionali – Gianna Pentenero, e con lei i colleghi Nadia Conticelli (che è presidente regionale del partito) e Paolo Isnardi. A completare il “Gruppo vacanze Piemonte” l’ex segretario regionale Paolo Furia, Domenico Cerabona (ex presidente dell’assemblea dem torinese, oggi membro della commissione nazionale di garanzia), il coordinatore della segreteria regionale Riccardo Brezza e la segretaria del Pd Biella Elisa Francese. Il messaggio politico della tre giorni? Costruire l’alternativa al governo Meloni appunto, ma saldamente al fianco di Schlein. La “testardamente unitaria” segretaria del Partito Democratico non sembra essere interessata alla prospettiva di una separazione delle carriere, rinunciando a correre alla premiership, in deroga alla regola statutaria. Il candidato giusto per unire l’opposizione, recuperare voti dal bacino dell’astensione e battere le destre secondo il correntone c’è già, ed è lei. Ma da qui al 2027 di acqua sotto i ponti (e di correnti, non solo del fiume) ne passerà ancora tanta.