'Ndrangheta nel bar del tribunale, una condanna a Torino

Una condanna e una assoluzione hanno chiuso oggi a Torino il secondo dei processi riguardanti le presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Liberamensa, la cooperativa che in passato gestì anche il bar interno al Palazzo di giustizia. Due anni di carcere è la pena inflitta a un commercialista imputato di 'trasferimento fraudolento di valori', mentre è stato assolto Mauro Allegri, chiamato in causa nella veste di presidente (all'epoca dei fatti) del cda della cooperativa. L'8 novembre 2024 il primo processo era terminato con altre sette condanne. La pena più alta (8 anni, 5 mesi e 10 giorni) fu inflitta a Rocco Pronestì, un 74enne considerato dagli inquirenti uno storico esponente della criminalità nel Torinese. Erano stati condannate anche delle figure della compagine societaria di Liberamensa. Le indagini, svolte dai carabinieri, sfociarono nel maggio del 2023 in una serie di arresti.