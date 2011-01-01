Manfredi (Anci), non più rinviabile grande riforma enti locali

"In una logica non più rinviabile di una grande riforma degli enti locali, bisogna immaginare una diversa governance, un diverso rapporto Comuni, Città metropolitane e Regioni. Oggi ci troviamo di fonte a dinamiche che richiedono riforme profonde". Lo ha affermato il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, in videocollegamento all'evento de il Sole24Ore sul rapporto sulla qualità della vita nelle province italiane, pubblicato oggi. Manfredi ha evidenziato che le città metropolitane "sempre di più rappresentano il luogo in cui si concentrano grandi opportunità e grandi problemi: c'è la maggiore crescita, c'è il tasso scolastico più alto, il maggiore tasso di innovazione e in parallelo più criminalità, disagio e povertà". Da qui la necessità di dotare i sindaci di poteri per affrontare le questioni che sono "più sensibili" per i cittadini quali il diritto alla casa, il welfare, la sicurezza, tematiche rispetto alle quali - ha concluso Manfredi - "i cittadini vedono nei sindaci il loro interlocutore, ma ai sindaci mancano i poteri per dare risposte".