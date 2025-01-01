Lo Russo, su strada giusta per guardare a futuro con fiducia

"Le grandi città sono oggettivamente dei grandi luoghi dove si concentrano le opportunità di innovazione, di sviluppo e ovviamente i principali problemi. Però io sono convinto che la strada che abbiamo iniziato a prendere sia quella giusta: stanno terminando i lavori del Pnrr e questo è sicuramente un elemento positivo, i cittadini stanno vedendo arrivare la fine dei cantieri e questo è un ulteriore elemento positivo e serve anche un po' di fiducia nel futuro. E io penso che il miglioramento infrastrutturale prodotto da questa mole di investimenti, su cui peraltro i Comuni si sono dimostrati più virtuosi tra le pubbliche amministrazioni, sia un buon viatico per il futuro". Lo ha detto sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel corso dell'evento 'Qualità della vita 2025 - Città e territori alla sfida del futuro' organizzato dal Sole 24 ore in diretta oggi su Sky. Analizzando i vari parametri presi in considerazione, il sindaco ha ricordato che "Torino ha un'area metropolitana un po' particolare, è per estensione la più grande d'Italia, con una grande eterogeneità territoriale" che rende complesso fare "un'analisi univoca rispetto a quelli che sono i parametri presi in considerazione". "Sicuramente - ha osservato - gli elementi di debolezza strutturale continuano d essere gli stessi: noi abbiamo un problema strutturale di qualità dell'aria che per la conformazione orografica della città è molto più complesso da risolvere, abbiamo invece dati molto positivi su alcuni comparti economici. È chiaro che siamo interessati a una strategia di lungo periodo per colmare quelle sono un po' le difficoltà sul tema giustizia e sicurezza".