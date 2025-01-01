Gestione illecita di rifiuti, sequestrate tre aree nel Torinese

I carabinieri forestali hanno sequestrato tre aree per un totale di 65.000 metri quadrati tra Salbertrand e San Giorgio Canavese, nel Torinese, nell'ambito di un'indagine sulla gestione illecita di rifiuti. Le operazioni, eseguite dai militari dell'Arma del Nipaaf Torino con i nuclei di Bardonecchia, Oulx, Pont Canavese e Volpiano, sono avvenute in esecuzione di un decreto di perquisizione della procura di Torino. Secondo gli inquirenti, una ditta specializzata in terre e rocce da scavo, che ha la sede in Alta Val di Susa, avrebbe smaltito rifiuti di matrice terrigena 'camuffandoli' come materiale riutilizzabile senza eseguire i trattamenti previsti, depositandoli su terreni demaniali, comunali e in parte di proprietà dell'indagato. L'ipotesi è che la documentazione fosse falsificata per attestare una gestione regolare dei conferimenti. I reati contestati comprendono falsa documentazione, mancato adempimento a un'ordinanza di ripristino e gestione illecita di rifiuti non pericolosi. L'indagato è il legale rappresentante della ditta. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati documenti cartacei e digitali sulla tracciabilità dei conferimenti, sia nell'azienda, sia nel Comune di San Giorgio Canavese.