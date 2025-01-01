Pm Ardituro, infiltrazioni mafie nel calcio fenomeno importante

"Vorrei dedicarmi al tema dell'infiltrazione delle mafie nello sport e in particolare nel calcio perché è lo sport più diffuso sul territorio nazionale, è lo sport per eccellenza, quello che fa più partecipazione, lo sport intorno al quale c'è un grande giro di affari, quindi il primo punto fermo è che dove ci sono grandissimi interessi economici, c'è un focus di attenzione delle organizzazioni criminali e mafiose. Abbiamo traccia dell'infiltrazione diretta di organizzazioni mafiose in società di calcio. Infiltrazione diretta significa che organizzazioni mafiose hanno assunto nel tempo, è emerso negli atti giudiziari di importanti inchieste, il controllo di società di calcio, società dilettantistiche, qualche volta anche società professionistiche, magari di serie minori. E' un fenomeno molto presente nei territori più periferici, però è un fenomeno particolarmente importante". Lo ha sottolineato Antonio Ardituro, sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, intervenendo all'Università Lumsa in occasione del seminario "Le mafie nello sport. Lo sport contro le mafie" organizzato dalla cattedra di 'Diritto processuale penale''. "Ci sono due grandi interessi che le organizzazioni mafiose hanno nell'assumere diretto controllo di società di calcio. Il primo che vi propongo non è quello economico, ma l'altro caposaldo che motiva le organizzazioni criminali a infiltrare lo sport e il calcio: il consenso. Le organizzazioni criminali esistono, sopravvivono alle azioni giudiziarie e alla repressione, anche consistente, messa in campo dallo Stato, dalla magistratura, dalle forze di polizia giudiziaria, in quanto - ha rilevato Ardituro - hanno spesso un significativo consenso sul territorio nel quale operano e il calcio è uno strumento con il quale si fa consenso". "Poi naturalmente una società di calcio, magari ad un livello non propriamente di piccole dimensioni o di piccoli paesi, ma di cittadine più consistenti con un livello anche più significativo di approfondimento delle reti relazionali ed economiche sul territorio, può essere il veicolo di alcune attività illecite, per esempio il piccolo ma facile riciclaggio. Pensate che tutte queste società di calcio, anche le più piccole, si reggono - ha osservato Ardituro - sulle sponsorizzazioni, spesso numerose, ma le sponsorizzazioni sono un meccanismo abbastanza semplice per compiere attività di riciclaggio da parte di organizzazioni mafiose".