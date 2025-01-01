Sindaco di Asti con Cirio, "lavoro insieme maggiore efficacia"

Il sindaco di Asti e presidente della Provincia, Maurizio Rasero, ha incontrato questa mattina il presidente della Regione, Alberto Cirio. L'incontro "si è rivelato un importante momento di dialogo e confronto sinergico tra istituzioni" fa sapere l'amministrazione comunale. Rasero e Cirio si sono confrontati sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo del territorio, tra le quali quelle relative all'Ente turismo Langhe Roero e Monferrato e all'autostrada Asti Cuneo. Il primo cittadino ha ringraziato il presidente per la disponibilità e l'attenzione mostrata nei confronti delle istanze del territorio e ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni quale fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del benessere della comunità. "Solo lavorando insieme possiamo raggiungere obiettivi comuni e affrontare le sfide con maggior efficacia" sottolinea Rasero.