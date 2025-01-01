A Torino il workshop europeo del turismo smart

Raccogliere contributi e proposte per la nuova Strategia europea del turismo sostenibile, attualmente in fase di definizione: è l'obiettivo del workshop europeo dedicato al turismo smart, promossa e coordinata dalla Commissione europea, che si è aperto oggi a Torino e che, insieme al Cities Innovate Summit, in programma il 3 e 4 dicembre, è una delle tappe conclusive dell'anno che ha visto il capoluogo piemontese insignito dei titoli di European Capital of Innovation e European Capital of Smart Tourism. La Strategia europea per il turismo sostenibile punta a trasformare il settore attraverso innovazione digitale, sostenibilità e coinvolgimento delle comunità locali, modernizzare le infrastrutture, potenziare i servizi digitali e introdurre un quadro comune per la valutazione delle destinazioni. Nel lungo termine, l'obiettivo è favorire una crescita sostenibile del turismo, promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, sostenere l'innovazione e rafforzare il posizionamento internazionale delle mete europee. "Il nostro impegno - ha sottolineato l'assessore comunale al Turismo, Domenico Carretta - deve andare oltre il rafforzamento delle competenze individuali. Insieme possiamo contribuire a delineare la destinazione turistica smart del futuro, l'Europa ed essere pionieri di un modello più equo, inclusivo, attento alle comunità e all'ambiente e aperto alle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica".