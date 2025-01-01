Ue verso rinvio della revisione standard CO2 delle auto

La Commissione Ue potrebbe rinviare "di alcune settimane" l'adozione del pacchetto sull'automotive, inclusa la revisione delle norme che dal 2035 imporranno lo stop ai motori termici. Lo ha affermato il commissario Ue responsabile Apostolos Tzitzikostas, in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt. Il pacchetto è in agenda il 10 dicembre. "Ci stiamo ancora lavorando. Vogliamo presentare un pacchetto automobilistico che sia veramente completo e includa tutti gli aspetti necessari", ha spiegato il commissario, affermando che è possibile che non sia pronto prima dell'inizio di gennaio ma sarà "aperto a tutte le tecnologie".