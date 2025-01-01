Grimaldi (Avs), "Piantedosi ha mentito o non ha fatto istruttoria"

"Sulle dichiarazioni dell'imam Shahin già il 16 ottobre, ricevuta un'annotazione della locale Digos, la procura di Torino aveva iscritto il fascicolo nel registro dei fatti non costituenti reato e aveva subito archiviato il procedimento, perché 'espressione di pensiero che non integra estremi di reato'. Ma allora, se Shahin non è mai stato indagato per quel fatto, perché nel decreto di espulsione del Ministro dell'Interno c'è scritto che era stato aperto un procedimento? Il ministro Piantedosi ha adottato un provvedimento così grave senza una seria istruttoria, o ha mentito?". Così il deputato di Avs Marco Grimaldi. "Siamo al punto di espellere qualcuno dal nostro Paese - prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi - per pura volontà politica, rafforzando il provvedimento con indagini che non esistono? Esigiamo una risposta immediata. Anche alla luce di questa grave anomalia, confidiamo che Shahin venga immediatamente liberato dal Cpr di Caltanissetta e che tutta questa vicenda si chiuda al più presto con il ritorno dell'imam a Torino, dove - conclude Grimaldi - un'ampia mobilitazione sta continuando a ribadire il suo ruolo cruciale per la coesione sociale e interreligiosa".