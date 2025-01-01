IoLavoro, in Piemonte 15.000 persone coinvolte in cinque città

Cinque città, 15.000 persone coinvolte, più di 4.500 studenti e 8.000 persone in cerca di lavoro, 6.127 annunci per oltre 11.000 posizioni aperte, 344 realtà tra imprese, agenzie per il lavoro ed enti formativi: si è concluso così il viaggio regionale di IoLavoro 2025, la più grande manifestazione dedicata a orientamento, formazione e lavoro in Piemonte, promossa dalla Regione Piemonte e organizzata dall'Agenzia Piemonte Lavoro. Un tour che nelle cinque tappe di Torino, Biella, Gravellona Toce, Vercelli e Beinasco ha avuto un obiettivo comune: mettere le persone di ogni età nella condizione di scegliere il proprio percorso professionale con consapevolezza, grazie a strumenti concreti, momenti esperienziali e un contatto diretto con imprese, istituzioni e professionisti. Il format è stato costruito intorno ai giovani e l'edizione 2025 ha introdotto un approccio più partecipativo, capace di coinvolgere scuole di ogni ordine e grado, dagli studenti delle scuole primarie e medie fino alle superiori. Gli studenti in visita sono stati accolti da operatori qualificati e hanno potuto seguire un tour personalizzato attraverso tutti gli eventi, vivendo un'esperienza guidata e completa. Complessivamente, oltre 4.500 studenti hanno partecipato ad attività pratiche, orientative e formative, accompagnati da operatori esperti. Presenti le istituzioni locali, a partire dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dalla vicepresidente Elena Chiorino, così come i sono stati interventi di autorità nazionali. "Con questa edizione possiamo dire di avere vinto una sfida importante: rinnovare IoLavoro, renderlo più contemporaneo, più vicino ai giovani e alle loro esigenze. Abbiamo scelto di cambiare passo, investendo in un format nuovo, immersivo, capace di parlare a tutte le età - dalle scuole primarie ai ragazzi che stanno scegliendo il loro futuro - e i numeri ci dicono che è stata la strada giusta. Un appuntamento che racconta ciò che il Piemonte è e vuole continuare a essere: una Regione viva, attrattiva, ricca di opportunità per tutti, dai giovani ai professionisti" ha commentato Chiorino.