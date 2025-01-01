Vercellotti (Fdi): “Sgomberare Askatasuna al più presto”

"E' giusto e doveroso che il Consiglio regionale abbia rinnovato all'unanimità la solidarietà ai giornalisti della Stampa, ma resta aperto il tema delle violenze architettate dai collettivi di Askatasuna". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Carlo Riva Vercellotti, dopo l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno che condanna l'assalto alla Stampa di Torino avvenuto il 28 novembre scorso. "Il vergognoso episodio dell'occupazione della redazione del quotidiano torinese - aggiunge - non è che l'ultimo di una serie di atti violenti che hanno visto protagonisti i gruppi che ruotano attorno a quel centro sociale. Lo ribadiamo con forza: il Comune deve interrompere qualunque progetto che riguardi lo stabile di Askatasuna, che va anzi sgomberato il prima possibile. E' evidente infatti che sia stato utilizzato come base per pianificare e poi attuare le azioni violente a cui abbiamo assistito a Torino negli ultimi mesi".