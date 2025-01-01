L'Associazione 194 voci ricevuta dal Consiglio del Piemonte

La consigliera segretaria Valentina Cera, a nome dell'Udp e alla presenza dell'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi, ha ricevuto una delegazione dell'Associazione 194 voci in merito all'ipotesi di scorporo del presidio Sant'Anna dalla Città della salute e al suo accorpamento all'Azienda ospedaliera infantile Regina Margherita. Le delegate, in particolare, si sono dette contrarie allo scorporo del Sant'Anna, "perché lo riteniamo - hanno affermato - un grave danno per la salute delle donne: la letteratura scientifica ci dice che il trattamento di patologie gravi richiede un approccio multidisciplinare". Riboldi ha rassicurato che "il Sant'Anna andrà a costituire una nuova Azienda sanitaria con il Regina Margherita, assicurando la gestione ottimale di tutte le persone assistite in collaborazione con gli altri presidi dell'Aou Città della Salute attraverso percorsi comuni e condivisi. La collocazione prevista per il Sant'Anna - ha aggiunto - all'interno del nuovo Parco della Salute non muterà. La volontà di unione delle Aziende rafforzerà la medicina di genere affiancando ad essa i temi della pediatria e del percorso mamma bambino". Sono intervenute, per richieste di chiarimenti, Sarah Disabato (M5s)), Nadia Conticelli (Pd) e Alice Ravinale (Avs). Al termine Cera (Avs) ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno a tutela della medicina di genere e dei percorsi integrati della salute femminile in relazione all'ipotesi di scorporo dell'ospedale Sant'Anna dall'Azienda Città della salute.