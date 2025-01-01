Pompeo (Pd): “Regione intervenga sulla Teksid di Carmagnola”

"La situazione dello stabilimento Teksid Aluminium di Carmagnola è ormai insostenibile. Le denunce dei sindacati parlano chiaro: turni saltati, reparti fermi, condizioni di lavoro critiche e non conformi alle norme di sicurezza, temperature inadeguate e impianti di ventilazione che si spengono dopo pochi minuti. A tutto questo si aggiunge il grave incendio dei giorni scorsi con la conseguente sospensione delle produzioni e la cassa integrazione per centinaia di lavoratori. È necessario che la Regione intervenga immediatamente". Così la consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo, che sul tema ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale. "Le criticità - spiega - riguardano non solo la salute e la sicurezza dei dipendenti, ma anche la conformità degli impianti e la gestione delle ditte appaltatrici. Non possiamo accettare che in un polo produttivo strategico per il Piemonte si lavori in condizioni ambientali giudicate inaccettabili. La tutela dei lavoratori e delle famiglie deve essere la priorità, insieme alla salvaguardia occupazionale". "La Regione - aggiunge Pompeo - dispone di strumenti e competenze, attraverso Asl, Arpa, Ispettorato del Lavoro e le politiche del lavoro, per promuovere verifiche, per coordinare interventi di tutela sanitaria e ambientale, aprire tavoli di crisi e sostenere azioni di continuità occupazionale. È indispensabile un monitoraggio costante e un coordinamento interistituzionale per affrontare una crisi che rischia di avere ricadute pesanti sull'intero tessuto socio-economico del territorio".