Ravinale (Avs): “Su imam Torino grave anomalia provvedimento”

"Abbiamo chiesto con un ordine del giorno che il consiglio regionale del Piemonte si attivi con il governo per portare all'attenzione del Ministero dell'interno i molteplici appelli per la liberazione di Shahin e farsi parte attiva per spiegare quanto sia preziosa la sua presenza a Torino per il dialogo interreligioso e per la coesione sociale, a San Salvario e non solo. Purtroppo, come in tanti altri casi, la destra non ha voluto nemmeno discutere il nostro ordine del giorno. Anche alla luce della grave anomalia del provvedimento, che riporta un'indagine sulle sue dichiarazioni sul 7 ottobre che non c'è mai stata, confidiamo che Piantedosi ascolti i tanti appelli che stanno arrivando, e capisca che portare a termine questa espulsione sarebbe una enorme ingiustizia e uno schiaffo alla Città di Torino". E' quanto dichiara Alice Ravinale, consigliere regionale in Piemonte per Avs. "Non solo - aggiunge - stiamo mettendo a repentaglio la vita di Shahin, ma stiamo anche costruendo un precedente pericoloso per ciò che concerne la libertà di espressione che metterebbe in crisi il dialogo interreligioso e la coesione con la comunità islamica, entrambi elementi preziosi di coesione sociale nella città di Torino".