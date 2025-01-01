Bongioanni: “Conclusa l'erogazione degli anticipi Pac 2025”

Arpea, l'organismo pagatore della Regione Piemonte per il mondo agricolo, ha completato il 30 novembre scorso, nell'arco di un mese, il pagamento degli anticipi 2025 degli aiuti comunitari previsti dalla Pac, la Politica agricola comune. Nelle casse di 24 mila 605 aziende agricole sono entrati complessivamente 145 milioni di euro, di cui 110 milioni in aiuti diretti e 35 milioni relativi ai bandi regionali del Complemento di sviluppo rurale. "L'accordo quadro che la Regione Piemonte per il tramite di Arpea ha siglato il primo ottobre scorso con l'organismo pagatore nazionale Agea - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura, Paolo Bongioanni - ha incominciato a dare i frutti che tutti auspicavamo. Ha reso disponibili ad Arpea in tempi accelerati tutti i dati necessari a dare seguito ai pagamenti, permettendole di disporli già a partire dal 20 ottobre scorso, molto in anticipo rispetto agli scorsi anni". Inoltre "dal primo dicembre 2025 è partito il pagamento dei saldi per il rimanente 30%, che si concluderà entro il 30 giugno 2026". Gli anticipi sono stati erogati a favore delle aziende che hanno superato positivamente i controlli amministrativi. L'impegno di Arpea, si legge in una nota, "è ora di dare massima priorità nel pagare celermente il saldo alle aziende per le quali lo stato delle verifiche di legge al 30 novembre ha impedito l'erogazione dell'anticipo".