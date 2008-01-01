Al via gli Aerospace & Defense Meetings Torino

Partono a Torino gli Aerospace & Defense Meetings, che tagliano il traguardo della decima edizione. All'Oval Lingotto fino a giovedì ci sono oltre 3.000 partecipanti (+50%) da 35 Paesi, più di 800 aziende (+35%), 30 startup (+20%) e oltre 300 buyer (+10%). Numeri da record anche per gli incontri B2B, che hanno raggiunto quota 12.000 (+33%) e in termine di spazi: oltre 17.000 i metri quadri allestiti, pari a un +35% rispetto al 2023. Il Piemonte è la regione italiana più rappresentata con 118 imprese e 21 startup incubate da I3p/Esa Bic e Take Off. Tra i temi l'opportunità annunciata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio della candidatura di Torino come sede del consiglio ministeriale dell'Esa che dovrà riunirsi in Italia nel 2028, a conclusione della presidenza italiana. "Stiamo lavorando in tutte le direzioni possibili per raddoppiare il numero degli occupati nei prossimi dieci anni, perché siamo consapevoli di dover offrire ai nostri giovani opportunità di lavoro che rispondano alle loro attitudini" sottolinea l'assessore regionale alle Attività produttive e all'Internazionalizzazione Andrea Tronzano. Il settore auto resta un pilastro e non può essere sostituito, ma l'aerospazio dà opportunità ai giovani". "La decima edizione degli Aerospace & Defense Meetings si apre con i numeri più alti di sempre, triplicati rispetto alla prima edizione del 2008. Questo significa che il lavoro svolto è stato efficace e soprattutto utile alle aziende", afferma Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino. "Se oggi il Piemonte è presente con credibilità nelle agende dei più grandi player globali dell'aerospazio, è perché negli ultimi anni abbiamo pianificato un'intensa attività internazionale che ha portato le imprese piemontesi ai grandi appuntamenti internazionali dove si decide il futuro del settore e ha attratto in Piemonte talenti, capitali e tecnologie" spiega Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte.