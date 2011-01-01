In Veneto il liceo migliore, le scuole eccellenti per Eduscopio

La migliore scuola d'Italia, nella classifica di Eduscopio 2025 pubblicata oggi è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova: si tratta di uno scientifico delle scienze applicate, con l'informatica al posto del latino, che quest'anno taglia il traguardo dei 94.45/100esimi. Sono generalmente in provincia le scuole che riescono a raggiungere i punteggi più alti, come lo scientifico Giovenale Ancina di Fossano, in provincia di Cuneo (93.18) o il Giorgio Dal Piaz a Feltre (92.65). Per quanto riguarda le grandi città, a Milano il Berchet torna in testa ai classici, mentre il Volta resta stabile in cima agli scientifici. A Bologna in testa sono il Galvani e il Copernico, a Firenze il Galileo e il Machiavelli, a Napoli il Convitto Vittorio Emanuele II è il migliore sia tra i classici che tra gli scientifici, a Torino il Camillo Benso di Cavour batte il Gioberti fra i classici, mentre fra gli scientifici si impone il paritario Edoardo Agnelli. ; Per l'ottavo anno consecutivo a Roma il riconoscimento di miglior liceo scientifico va all'Augusto Righi mentre al classico si conferma primo il Visconti seguito dal Mamiani e dal Tasso. Per la questa nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati italiani di 8.150 scuole in tre successivi anni scolastici (a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22) e sulla base di questi propone informazioni utili a capire se la scuola superiore dove questi studenti hanno preso la maturità ha svolto un buon lavoro.