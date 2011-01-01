Leonardo inaugura il Regional Cyber Center in Malesia

Leonardo inaugura il Regional Cyber Center in Malesia: Kuala Lumpur diventa nuovo hub per il Sudest Asiatico. Il Global CyberSec Center va ad aggiungersi al network globale di Leonardo, già composto dai centri federati di Chieti, Bristol, Bruxelles e Riad Kuala Lumpur. Con l'apertura del nuovo Regional Cyber Center Leonardo - sottolinea una nota - rafforza il suo posizionamento di leader tecnologico nella sicurezza globale. L'inaugurazione, avvenuta alla presenza del ministro delle Comunicazioni malese, Yang Berhormat Datuk Fahami Fadzil, sottolinea l'impegno dell'azienda nel garantire la global security a livello internazionale, rispondendo in modo proattivo a una minaccia cyber sempre più complessa e in evoluzione. La scelta strategica della Malesia - spiega Leonardo - riflette la sua posizione di primo piano nella cybersecurity. Il Paese si distingue infatti nella regione per la sua legislazione avanzata in materia e per la protezione delle infrastrutture critiche nazionali. Il centro di Kuala Lumpur è parte del Global CyberSec Center (Gcq), il trusted and mission critical provider di servizi di cybersecurity di Leonardo con sede centrale a Chieti, e si aggiunge ai Regional Cyber Center federati già operativi di Bruxelles, Bristol e Riad. "Questa iniziativa è un investimento a lungo termine che riflette il forte impegno di Leonardo nella costruzione di una solida partnership industriale e tecnologica con la Malesia, contribuendo al contempo allo sviluppo di un capitale umano locale altamente specializzato. In un mondo in cui l'autosufficienza cyber è diventata la nuova valuta della stabilità, consentiamo alle organizzazioni strategiche nazionali di garantire la sicurezza e la continuità delle loro operazioni, sfruttando la nostra piattaforma Global CyberSec. Attraverso questo investimento in Malesia, il nostro obiettivo è quello di sostenere la trasformazione di infrastrutture critiche, come il cloud nazionale e i centri operativi di sicurezza nazionale, in risorse strategiche autonome" spiega Andrea Campora, managing director Cyber & Security Solutions Division di Leonardo.