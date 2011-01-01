Pensioni, Lo Russo "senza nuovi lavoratori Italia non regge"

L'ultimo rapporto Oecd sulle pensioni "racconta una cosa precisa: l'Italia sta entrando nella più grande trasformazione demografica della sua storia recente. E il futuro, oggi, non è affatto garantito. Non si tratta di pareri o opinioni politiche, ma della realtà che abbiamo di fronte, che dice che senza nuovi lavoratori l'Italia non regge e che senza una gestione intelligente dell'immigrazione, il sistema non è sostenibile". Così, sui social, il sindaco di Torino e vicepresidente Anci, Stefano Lo Russo. "L'immigrazione è una delle condizioni che permettono al nostro sistema delle imprese di crescere e al nostro sistema sociale di reggere", afferma Lo Russo, sottolineando che "la responsabilità sta nel governare i flussi, programmare, accogliere, favorire l'integrazione, ad esempio con lo ius soli o lo ius scholae. Perché se vogliamo un'Italia solida e sostenibile economicamente per le future generazioni - conclude - serve una politica che sia all'altezza".