Più spettatori al Tff, riempimento delle sale arriva all'83%

Cala il sipario sul 43esimo Torino Film Festival ed è tempo per i primi bilanci di questa edizione. Il numero totale delle presenze si attesta a quota 38.000, con un programma che ha mantenuto lo stesso numero di titoli: 120 suddivisi nelle tre sezioni di concorso e nelle tre sezioni non competitive. Ottimo il riempimento delle sale, che arriva all'83% con 65 titoli sold out, a dimostrazione dell'alto gradimento dei film in programma, con una maggior presenza di abbonati e accreditati e con un incasso complessivo di oltre 152.000 euro. Il 43Tff firma un'edizione dal forte impatto social e risultati record di visibilità, raggiungendo oltre 7,3 milioni di impression (+211%) e 3,3 milioni di persone (+232%). Le condivisioni crescono del 116%, "segno di un passaparola di qualità, con interazioni più profonde": +149% di condivisioni su Instagram e +23% di salvataggi, a conferma di un interesse sempre più attivo. Il festival ha avuto un'ottima copertura mediatica sui mezzi di informazione, e per la prima volta la cerimonia di apertura è stata trasmessa in diretta su RaiPlay. Significativo anche l'aumento degli sponsor. Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt.