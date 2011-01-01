Per Ponte 8 dicembre 13,9 milioni di italiani in viaggio

Saranno 13,9 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza per il ponte dell'8 dicembre in anticipo sulle festività natalizie per un giro d'affari di 8,8 miliardi. Emerge dall'indagine realizzata per Federalberghi da Tecnè. La maggior parte (6,5 milioni di persone) partirà nella giornata del 5 dicembre, mentre 4,9 milioni di essi si muoveranno il sabato 6 dicembre. Sceglieranno per la maggior parte l'Italia, privilegiando località d'arte e destinazioni con bellezze naturali; come luogo ideale per il soggiorno metteranno al primo posto l'albergo e il villaggio turistico; Si tratterranno fuori per una media di 4,2 giorni.