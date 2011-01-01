Extinction Rebellion, attivisti incatenati davanti all'Oval

Blitz questa mattina a Torino degli attivisti di Extinction Rebellion davanti agli ingressi dell'Oval, dove è in corso l'Aerospace and Defence Meetings. Una trentina di manifestanti si sono incatenati per protestare contro l'evento, mentre tre attiviste sono riuscite ad arrampicarsi su una struttura dietro il Palazzo della Regione e hanno esposto uno striscione con la scritta "Qui si finanziano guerra e crisi climatica". All'interno dell'Oval i lavori continuano regolarmente. Il movimento denuncia il "coinvolgimento delle aziende presenti nei conflitti globali e le profonde responsabilità del Governo e della Regione nel sostenere un settore che causa vittime e accelera il collasso climatico". Sui cancelli è stato appeso anche uno striscione con la frase "Difendere la terra non ha confini". Sul posto sono presenti gli agenti della Digos della questura di Torino. "Blocchiamo nuovamente la più importante fiera italiana del settore bellico, dove vengono strette partnership e firmati accordi tra molte delle aziende i cui investimenti e profitti portano a perdita di vite umane e distruzione dei territori - commenta Pietro di Extinction Rebellion - Un evento immorale, sostenuto dal Governo, dalla Regione e dal Comune di Torino, in aperto contrasto con i nostri stessi valori costituzionali". "Viviamo un momento cruciale - aggiunge Rachele - Le scelte che facciamo oggi determineranno la vita delle prossime generazioni. È ora di smettere di investire nella militarizzazione e nella devastazione della Terra e iniziare a costruire un futuro di pace, giustizia climatica e giustizia sociale".