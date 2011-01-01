Silvio Viale: “Ho mantenuto il silenzio per rispetto del lavoro dei magistrati”

Silvio Viale, medico e consigliere comunale prosciolto nel processo nato da dieci denunce poi ridotte a tre episodi di presunte molestie, scioglie il silenzio sulla vicenda e scrive una lunga lettera: “Fin dall’inizio di questa vicenda, dopo la pubblicazione della notizia della perquisizione disposta nei miei confronti, d’accordo con il mio difensore, ho mantenuto il silenzio, sia durante la fase delle indagini sia durante tutta la celebrazione del processo di primo grado”.

“Questa decisione è stata presa per rispetto del lavoro dei Magistrati che si sono occupati della vicenda processuale, ma anche per tutelare chi è stato coinvolto nel procedimento come persona offesa o anche come semplice persona informata dei fatti. Inoltre, ho voluto evitare che la divulgazione di notizie sulle indagini e sulle accuse che mi erano state mosse, potessero condizionare il corretto iter processuale, ovvero la celebrazione del processo davanti a un giudice terzo e imparziale”.

“Grazie alla correttezza e al riserbo mantenuto da tutte le parti processuali il processo, che mi ha visto mio malgrado coinvolto, si è celebrato nella sede propria e cioè nel Tribunale. Non vi è stato, come purtroppo spesso accade, un anticipato processo mediatico. Solo dopo la sentenza, a caldo, ho rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul mio stato d’animo e su come abbia vissuto questo amaro periodo. A quelle dichiarazioni rese ai giornalisti presenti non ne seguiranno altre. Non verrà rilasciata nessuna altra dichiarazione, né intervista, anche per evitare ogni strumentalizzazione di questa vicenda, che è rimasta e rimarrà solo in ambito processuale”.

“Questi perché, come ha più volte ribadito il mio difensore, l’avvocato Cosimo Palumbo, che voglio ringraziare per la professionalità con cui mi ha assistito, “i processi si fanno in aula e non sui giornali. Ora ritorno, con più serenità, al mio lavoro e alla mia attività di Consigliere Comunale che non ho mai cessato di svolgere in questi mesi con il consueto impegno”.