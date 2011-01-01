Ravello (FdI): “Basta ostacolare chi lavora: difendere l’industria è difendere il futuro”

“La protesta messa in scena oggi da Extinction Rebellion ai cancelli dell’Aerospace and Defence Meeting è un atto grave, irresponsabile e offensivo verso un intero territorio che sta lavorando per restare competitivo. Bloccare un settore strategico come l’aerospazio non è una ‘performance’, è un attacco diretto a migliaia di lavoratori e imprese che stanno garantendo a Torino una possibilità di crescita reale pur in anni di difficoltà”. Ad affermarlo è Roberto Ravello, vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

“Mentre l’automotive subisce un arretramento strutturale, è proprio il comparto aerospaziale a contribuire a colmare quel vuoto, tenendo in piedi la filiera industriale, attirando investimenti e offrendo opportunità concrete a giovani tecnici, ingegneri, ricercatori. Ostacolare questo percorso, per puro protagonismo, significa mettere a rischio il futuro di un’intera comunità”.

“A questi giovani manifestanti, che si incatenano ai cancelli per noia o per moda, andrebbe ricordato che la possibilità stessa di protestare, di esprimere idee confuse o radicali, esiste perché generazioni prima di loro hanno lottato, sofferto e spesso dato la vita per costruire le libertà dell’Occidente democratico – aggiunge Ravello. – Libertà che non sono né acquisite né eterne: vanno comprese, rispettate e, se necessario, difese. Serve responsabilità, non teatrini. Serve rispetto per chi lavora e contribuisce alla crescita del Paese. E serve, soprattutto, la consapevolezza che la democrazia non è un palcoscenico da usare a piacimento, ma un patrimonio fragile che richiede serietà, impegno e memoria”.