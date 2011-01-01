Dalla Bei 97,5 milioni di euro per il Politecnico di Torino

Dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) arrivano 97,5 milioni di euro per il Politecnico di Torino a sostegno di un ampio programma di ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di nuove infrastrutture moderne e sostenibili. L'iniziativa mira a rafforzare la qualità dell'insegnamento, della ricerca e dell'innovazione, nonché l'efficienza energetica del suo campus, consolidando il ruolo dell'ateneo come polo scientifico di riferimento a livello nazionale ed europeo. "Investire in università moderne e sostenibili significa investire nel futuro dei giovani e nella competitività del Paese. Sostenendo il Politecnico di Torino, una delle eccellenze italiane nel campo dell'ingegneria e dell'innovazione, contribuiamo a migliorare la competitività del Paese e a promuovere la transizione verde e digitale" spiega Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei. Il progetto prevede interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di edifici universitari nella città di Torino, per un totale di oltre 67.000 metri quadrati di spazi moderni dedicati alla didattica, ai laboratori di ricerca e alle attività di sviluppo e innovazione. Le nuove infrastrutture miglioreranno le condizioni di studio per gli studenti e di lavoro per il personale accademico, oltre a creare ambienti più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. "Questo risultato è stato possibile anche grazie a un'azione di progressivo miglioramento e di gestione del nostro bilancio che realizza metodi e modelli di analisi e di controllo di gestione a sostegno delle attività di sviluppo edilizio del Politecnico di Torino" ricorda il direttore generale Vincenzo Tedesco. Negli ultimi dieci anni, la Banca dell'Unione europea ha sostenuto diversi atenei nel Paese, con finanziamenti per più di 700 milioni di euro destinati alla modernizzazione e all'efficientamento energetico dei campus, contribuendo al contempo a migliorare l'offerta formativa e di ricerca.