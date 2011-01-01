Smog, a Torino torna il semaforo bianco

Migliora la qualità dell'aria a Torino e da domani a venerdì 5 dicembre rientrano le misure di limitazione del traffico, tornando al livello 0 (bianco). E' quanto emerge dai dati previsionali forniti oggi da Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) Piemonte. Per le giornate di ieri e oggi il semaforo antismog era scattato al livello 1 (arancio), con il conseguente blocco dei diesel fino agli Euro 5. Eventuali variazioni del semaforo antismog in vigore, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di Pm10, ed entrano in vigore il giorno successivo.