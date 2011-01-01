POLITICA & SANITÀ

Sanità del Piemonte al Mef, l'ombra del piano di rientro

Oggi i conti al vaglio del ministero. Per lo scorso anno un rosso attorno ai 180 milioni (dopo le ripetute iniezioni di denaro pescato in altri fondi della Regione). Situazioni peggiore per il 2025. Solo a Città della Salute si passa da un passivo di 51 milioni a oltre 80

Oggi il Piemonte si siederà al tavolo del Mef e il menù non sarà certo a la carte per la sanità della regione. Il conto, anzi i conti non arriveranno alla fine ma saranno il piatto forte, con alto rischio di indigestione. I tecnici di quello ancora molti definiscono come Tavolo Massicci, evocando il cognome dell’ex presidente, sorta di Torquemada dei bilanci delle Asl, passeranno al setaccio le cifre della sanità piemontese relative al 2024 e ai primi nove mesi dell’anno in corso. Inutile dire che la tinta, in entrambi i casi è il rosso, rosso fuoco.

Raschiato il fondo

E poco o nulla vale invocare il mal comune mezzo gaudio mettendo sul piatto il disavanzo complessivo del Paese che lo scorso anno è andato oltre il miliardo e mezzo di euro con criticità diffuse in molte regioni. I dati elaborati dalla Corte dei Conti, probabilmente ottimistici rispetto all’esito di tutte le verifiche, indicano per il 2024 una perdita per la sanità piemontese di 180 milioni. Ma a quella cifra, semmai confermata, è stata raggiunta pescando milioni a decine e superando le centinaia, da altri cassetti della Regione al di là del fondo sanitario che dovrebbe bastare a far funzionare la macchina.

Sui conti dello scorso anno pesa anche altro e non poco. Siamo a dicembre e ancora il bilancio consolidato della sanità piemontese non c’è. E non certo per banali ritardi burocratici. Per completarlo occorre il consuntivo della Città della Salute che dopo la firma del direttore generale Livio Tranchida accompagnata dalla grancassa della propaganda, attende quella del direttore regionale della Sanità Antonino Sottile e la relativa delibera di giunta.

A dispetto di varie versioni, la questione non è se Sottile firma o non firma, ma che cosa verrà scritto nell’atto prima del suo autografo. Ed è questo che fa slittare i tempi che ormai contano un mese dalla cerimonia in corso bramante con la penna fortunata dell’assessore Federico Riboldi.

Il nodo Città della Salute

La proroga concessa dal Mef per il consolidato scade a fine decembre e da qui ad allora l’istruttoria concentrata in particolare sui 7 milioni del Fondo Balduzzi cancellati dal consuntivo dovrà indicare se e quali prescrizioni dovranno essere messe agli atti. Una cautela necessaria per evitare che quel che oggi in corso Bramante è dato per certo e corretto sia diversamente giudicato in altre sedi, magari incominciando proprio dal ministero di Giancarlo Giorgetti.

Pur in assenza dell’appena citato consolidato per il 2024, i conti dello scorso anno sono sostanzialmente noti e su questi il tavolo di verifica potrebbe già fin d’ora fare osservazioni e dare severe prescrizioni. Ma i timori maggiori e non certo immotivati stanno piuttosto nel vaglio che lo stesso organismo avvierà oggi sui primi nove mesi dell’anno in corso. Il quadro si annuncia peggiore rispetto al 2024.

Indicativo è il dato che trapela sempre dalla Città della Salute che a fronte di un 2024 chiuso con un passivo di 51 milioni segnerebbe per l’anno che sta per concludersi un disavanzo aggravato di oltre 30 milioni. Un rosso che supererà l’ottantina di milioni cui vanno sempre aggiunti quei circa 230 che la Regione eroga ad inizio anno all’azienda di corso Bramante per consentirne il funzionamento.

2025 Profondo rosso

Insomma, se il rischio del piano di rientro resta sempre concreto un segnale ulteriore di allarme a conferma dell’eventualità che la sanità piemontese possa essere addirittura commissariata potrebbe arrivare proprio dall’organismo del Mef dopo la valutazione dei conti che forniscono un quadro già abbastanza definito per il 2025. Cifre precise al momento non ne trapelano, ma incrociando voci ai vertici delle aziende tra cui quella appena citata delle Molinette l’idea di trovarsi di fronte a un saldo negativo che supera la soglia per il piano di rientro, ovvero il 5% del fondo sanitario assegnato, appare tutt’altro che campata per aria.

La questione, poi, non è solo (si fa per dire) a quanto ammonterà il buco, ma soprattutto quali capacitò di ridurlo ha la Regione. L’anno scorso al grattacielo hanno dovuto pescare da altri capitoli, al di fuori della sanità, non meno di un centinaio di milioni. E quest’anno? Lo stesso tesoretto della Gsa, la gestione sanitaria accentrata, ovvero non distribuita alle aziende, che negli anni scorsi ha tappato più di un buco non sembra essere così pingue da far dormire sonni tranquilli. Da stasera, dopo aver letto e messo in tasca in menù preparato al tavolo del Mef per il Piemonte, potrebbero arrivare gli incubi.