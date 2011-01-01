Fuga di gas, vigili del fuoco evacuano un palazzo a Torino

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti questa mattina in via Poggio, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, per una fuga di gas. Sul posto anche i tecnici, che sono a lavoro per individuare un'eventuale perdita. In via precauzionale un palazzo è stato evacuato. Le operazioni sono ancora in corso. La scorsa sera, cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Cristallieria, per un incendio scoppiato in un alloggio all'ultimo piano di una palazzina. Il rogo è stato spento intorno l'una notte e nessuna persona è rimasta coinvolta.