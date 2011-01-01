ECONOMIA DOMESTICA

Ex Ilva, sale la tensione in piazza. Palombella: "Urso dice fandonie"

Scontri e lacrimogeni a Genova mentre al Mimit sono iniziati i tavoli di confronto con gli enti locali. Il segretario della Uilm a Torino: "Il ministro illude gli operai, prospettando scenari irrealizzabili". E torna a chiedere l'intervento di Meloni

“Non voglio polemizzare con Urso, ma continua a dire fandonie”. Rocco Palombella, il segretario generale della Uilm non usa mezzi termini. Le parole pronunciate dal ministro delle Imprese e Made in Italy sul futoro della ex Ilva servono solo a continuare a illudere la gente “e a un ministro questa cosa non è permessa”. Intanto a Genova continua la mobilitazione degli operai: in 2.000 sono scesi in piazza e si sono mossi in corteo. Lancio di fumogeni, petardi e uova contro la Prefettura. Un operaio sarebbe stato ferito.

La deadline

La tensione continua a crescere in tutta Italia. Il primo marzo 2026, giorno in cui senza una soluzione verranno spenti gli impianti di Taranto, è vicino. La paura concreta è che dalla Puglia possa scatenarsi un effetto domino in grado di sconvolgere la vita ai lavoratori della ex Ilva in tutto il Paese. Rocco Palombella, segretario generale della Uilm a Torino in occasione del consiglio regionale del sindacato, è duro nel giudizio che dà del lavoro del ministro Urso e dell’intero Governo.

“Urso continua a seguire una strada suicida, cioè quella di convocare Regioni, Province e Comuni per discutere di un piano di morte – spiega per poi aggiungere – C’è un cronometro ormai avviato, il 1 di marzo si spegneranno gli impianti a Taranto e di conseguenza si chiuderanno anche gli stabilimenti di Genova, Novi Ligure, Marghera. Il Governo ha fallito su tutti i fronti. Non ha presentato nessun piano vero di rilancio degli stabilimenti quando ha avuto due anni di tempo”.

Le parole di Urso

Il ministro però ieri, mercoledì 3 dicembre 2025, è tornato a parlare del futuro della ex Ilva. Rispondendo a un question time relativo allo stabilimento di Genova Cornegliano ha spiegato che non c'è nessun piano di chiusura: “I commissari hanno avviato un programma di manutenzione straordinaria per consegnare al futuro acquirente entro marzo impianti funzionanti e sicuri con almeno 4 milioni di capacità produttiva per consentire di realizzare il Piano di decarbonizzazione nella continuità occupazionale. A Genova come a Novi Ligure la produzione continuerà”.

Parole che la Uilm rimanda al mittente: “Non voglio polemizzare con il ministro perché ci sono in ballo gli interessi dei lavoratori, però ha continuato a dire delle fandonie. Ha continuato a illudere la gente e a un ministro questa cosa non è permessa”. Palombella ha spiegato che nell’ultimo incontro a Palazzo Chigi il ministro ha paventato ai sindacati la possibilità di mettere in cassa integrazione altri 1.600 operai che si aggiungerebbero ai 4.450.

Anche l’obiettivo di produrre 4 milioni di tonnellate di acciaio a partire da marzo sembra non essere raggiungibile: “Come farà con un altoforno sgangherato? Non si possono enunciare scenari che non hanno nessuna possibilità di essere realizzati”.

Il video con le dichiarazioni di Palombella

Meloni ci metta la faccia

“L’obiettivo nostro è quello di fare lavorare i lavoratori, di tenerli nelle aziende, non di lasciarli a casa e pagarli come contributo per attenuare la loro rabbia”. Per riuscire a farlo però ci vuole un nuovo Piano di rilancio dell’ex Ilva. I sindacati, ha chiarito il segretario generale della Uilm, non tengono una posizione di retroguardia.

La nazionalizzazione non è una via percorribile, ma un nuovo piano industriale non può prescindere dalla presenza dello Stato all’interno di una eventuale società creata appositamente. “Nessun investitore estero verrà in Italia e acquisterà una ex Ilva ormai portata al lumicino con una produzione portata ai minimi termini – un milione di tonnellate prodotte rispetto agli 8 milioni degli anni precedenti – Lo Stato ci deve mettere la faccia. Un impegno e un peso politico. Se lo stesso Stato se ne vuole liberare chi verrà mai in Italia ad acquistarsi la siderurgia a ciclo integrale”.

Il prossimo 11 dicembre il ministro Urso ha garantito che arriveranno delle offerte definitive per l’acquisizione degli stabilimenti: “Noi temiamo che anche quello non sarà un giorno decisivo. È per questo che hanno presentato un piano in cui dicono “basta”, dal 1 di ottobre o ci sarà un nuovo acquirente oppure fermeranno gli impianti. A questo punto il confronto per i sindacati deve essere direttamente con la Premier: “Chiediamo un’assunzione di responsabilità alla Meloni, che in questi anni si è difesa non apparendo. Penso che sia arrivato il momento che chiarisca la posizione del Governo”.

L'incontro con il ministro

Intanto questa mattina alle 9 si è tenuto un incontro in videocollegamento tra il ministro Urso e le istituzioni territoriali piemontesi. Presenti la vicepresidente e assessora al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, e il sindaco di Racconigi, Valerio Oderda.

“Non vi è alcun piano di chiusura – ha affermato Urso durante l’incontro – semmai di rilancio e ripresa produttiva, per la quale sono state assicurate le risorse necessarie nel decreto-legge del 1 dicembre, ora in conversione in Parlamento”. Il ministro ha confermato che “tutto il personale di Novi Ligure resterà al lavoro” e che “non vi è stato alcun incremento della cassa integrazione”, anche a Racconigi, dove durante il rallentamento delle attività “i lavoratori resteranno in servizio, coinvolti in percorsi formativi, con retribuzione pienamente garantita”.

Soddisfazione da parte della Regione Piemonte al termine dell’incontro. Il ministro ha confermato che la riduzione dei flussi di coils verso gli stabilimenti del Nord è solo temporanea e che, in questa fase, la produzione a Novi Ligure non subirà rallentamenti. Rassicurazioni anche su Racconigi: Urso ha spiegato che farà un approfondimento sulla situazione dello stabilimento cuneese. “La reindustrializzazione resta un passaggio cruciale: solo attraverso un piano industriale solido, sostenibile e orientato alla ripartenza sarà possibile superare l’amministrazione straordinaria e tornare a una gestione ordinaria, capace di restituire stabilità ai lavoratori e prospettive certe ai territori”, hanno scritto in una nota congiunta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la vicepresidente, Elena Chiorino, e l’assessore Enrico Bussalino.