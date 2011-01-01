ECONOMIA DOMESTICA

Gavio mette ordine alla cassaforte con un occhio alla successione

Raffaella, Marcello e Beniamino creano tre newco e vi trasferiscono le quote di Aurelia, valutate complessivamente più di 2,2 miliardi. Un riassetto che mette in sicurezza la governance e apre la strada agli eredi, confermando la compattezza della dinastia tortonese

A Tortona amano la ribalta solo quando si tratta di basket, per il resto preferiscono la sobrietà dell’understatement piemontese, ma sanno benissimo come si manovra il potere. E nella grande partita che in questi mesi attraversa la finanza italiana – tra risiko bancario, diluizioni silenziose e alleanze studiate al millimetro – il gruppo Gavio si muove con il passo di chi conosce la strada meglio degli altri. E del resto, con le migliaia di chilometri di autostrade che gestiscono, difficile immaginare qualcuno più esperto nello scegliere la corsia giusta.

Il riassetto deciso in questi giorni sulla cassaforte Aurelia è un capitolo di una strategia che porta la firma inconfondibile di Beniamino Gavio, che da anni tiene insieme autostrade, grandi opere, logistica, tecnologia, nautica e perfino pallacanestro, con un gruppo che supera i 4,5 miliardi di fatturato.

Il riordino della cassaforte di famiglia

Secondo Milano Finanza, che ha ricostruito l’intera operazione, la famiglia ha varato un riassetto della holding Aurelia, in vista del passaggio generazionale. Dopo un’assemblea straordinaria che ha modificato lo statuto, i tre soci – Beniamino, il cugino Marcello e la sorella Raffaella – hanno costituito tre nuove holding personali alle quali hanno trasferito le quote detenute come persone fisiche. Una scelta che, al di là della tecnica, racconta una cosa sola: la successione la prepari oggi, non quando diventa inevitabile.

Il 19 novembre, dal notaio tortonese Eugenio Esposito, è arrivata per prima Raffaella Gavio, classe 1972, per fondare la sua Pdg. Una società a capitale di un milione di euro e una riserva sovrapprezzo da 12,9 milioni, che riceve in conferimento il 23,5% di Aurelia. La perizia del commercialista Andrea Gallizioli, basata sui dati al 30 giugno della controllata Astm e sul bilancio 2024 della holding, attribuisce a quella quota un valore di 520,1 milioni, dentro un patrimonio complessivo di oltre 2,2 miliardi. Poco dopo, stesso notaio, è stata la volta di Marcello Gavio, classe 1967, che ha creato la sua Csl Sella: capitale da un milione, riserva da 8,9 milioni, conferimento del suo 24,5% di Aurelia, valutato 542,3 milioni con la stessa metodologia. La terza newco – quella riferita a Beniamino – completa una struttura pensata per rendere l’ingresso degli eredi un percorso ordinato.

E qui sta uno degli aspetti più rilevanti, spesso sottovalutato: la famiglia Gavio, nonostante dimensioni e potere, non è una dinasty litigiosa. A differenza di altri conglomerati italiani, dalle infinite tensioni degli Agnelli ai contrasti degli eredi Del Vecchio, a Tortona regna una compattezza rara. E la riorganizzazione di Aurelia lo conferma: le pedine si muovono senza rumore, senza intralci, senza scosse.

L’ingresso in Nextalia e l’uscita dal risiko

Parallelamente al riassetto interno, Gavio ha firmato una mossa che molti osservatori hanno interpretato come un colpo di fino: l’ingresso nella sgr Nextalia, la creatura del banker Francesco Canzonieri. L’aumento di capitale riservato ai nuovi investitori ha portato dentro Aurelia e la Massimo Moratti sapa, siglando un’inedita convergenza tra la dinastia tortonese e l’ex presidente dell’Inter e di Saras. Il tavolo al quale si siedono non è da poco: lì ci sono già i Doris tramite Finprog, H14 dei figli minori di Silvio Berlusconi, Intesa Sanpaolo, UnipolSai, Confindustria, Enpam, Coldiretti, Micheli Associati, l’Istituto Atesino di Sviluppo, Bonifiche Ferraresi. Una platea ristretta dove si incontrano finanza, industria e poteri reali del Paese. E perché questa mossa conta? Per chi, come Gavio, è da sempre nel perimetro dei soci storici di Mediobanca, l’operazione ha rappresentato una via d’uscita elegante dalla guerra strisciante che ha incendiato Piazzetta Cuccia dalla quale si è sfilato senza clamore, evitando di prestare il fianco alle varie fazioni.

Lo stile Gavio

Lo chiamano in molti “stratega”, e non a caso. Il suo gruppo controlla infrastrutture che tengono insieme il Paese, costruisce, trasporta, progetta, investe nella nautica (basti pensare al rilancio del Gruppo Baglietto). E, quando può, si dedica alla sua passione vera: il basket. Portare la Bertram Derthona in Serie A nel 2021 è stato più di un successo sportivo: un manifesto del metodo Gavio. Programmazione, continuità, investimenti mirati, radicamento territoriale. Nessun fuoco d’artificio, ma risultati. Oggi quel metodo viene applicato all’intero conglomerato: riorganizzazione delle quote, presidio del capitale, apertura a nuove alleanze finanziarie, disciplina interna e soprattutto una visione chiara sul dopo. E mentre altri gruppi italiani annaspano nelle carte bollate tra eredi, governance incerte e rese dei conti, a Tortona la linea è già tracciata.

Il riassetto di Aurelia è quindi un tassello di un ridisegno più ampio, in cui la famiglia mantiene unita la rotta, consolida il peso industriale e si posiziona in modo chirurgico rispetto alle dinamiche della finanza nazionale. Con una caratteristica che spiega più di ogni altra la forza del gruppo: i Gavio parlano poco ma fanno. E quando fanno, lasciano il segno.