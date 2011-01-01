Comparini (Leonardo), il Piemonte eccellenza nello spazio

"Leonardo in Piemonte è un fulcro strategico che traina un potente ecosistema dell'innovazione che passa dall'aeronautica allo spazio. Il colosso dell'aerospazio, difesa e sicurezza non solo mantiene salde le sue radici nel territorio piemontese, ma ne è anche il principale driver tecnologico. Con circa 4.800 addetti nei siti di Torino, Caselle Nord e Sud e Cameri (Novara), insieme ai quasi 1.000 di Torino della sua partecipata Thales Alenia Space, Leonardo alimenta una filiera di oltre 400 fornitori locali - di cui l'87% piccole e medie imprese - e genera occupazione per circa 14.500 persone. Un sistema industriale che rappresenta il 30% dell'intera industria hi-tech del Piemonte. Lo ha messo in evidenza Massimo Claudio Comparini, a capo della Divisione Spazio di Leonardo agli Aerospace & Defence Meeting. Nel settore dello Spazio, il Piemonte si distingue come un territorio di eccellenza. Con l'integrazione di tecnologie spaziali e sistemi digitali, come il supercalcolo, l'intelligenza artificiale, la cybersecurity e il cloud, Leonardo punta a crescere sempre di più nel settore come leader spaziale europeo e internazionale. Attraverso la Divisione Spazio e le sue joint venture Telespazio (Thales 33%, Leonardo 67%) e Thales Alenia Space (Leonardo 33%, Thales 67%), Leonardo è presente nei principali programmi spaziali a livello nazionale e globale. E questo è possibile anche grazie ad alcune tecnologie che si sviluppano in Piemonte. A Torino, grazie alle attività della joint venture Thales Alenia Space (67% Thales, 33% Leonardo), che qui ha un centro di eccellenza per la produzione di moduli logistici e abitabili per stazioni e infrastrutture orbitali, di satelliti e rover per l'esplorazione planetaria, Leonardo è protagonista di progetti strategici come la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) - di cui ha realizzato circa il 50% dei moduli pressurizzati - e la prima stazione spaziale commerciale al mondo, e ancora la missione ExoMars per Marte e le future missioni lunari. Con Leonardo, Thales Alenia Space e una ricca filiera di pmi e start-up, il Piemonte emerge come una regione spaziale e incarna lo spirito di innovazione e cooperazione internazionale.