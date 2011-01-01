Calcio: Comba (FdI), proposta giornata memoria per vittime Heysel

"Ho ritenuto doveroso presentare una proposta di legge per l'istituzione della giornata della memoria delle vittime dell'Heysel a cui spero si arrivi presto all'approvazione, è questione di pochi giorni". Così Fabrizio Comba, deputato di Fratelli d'Italia, durante l'evento "Quella notte all'Heysel e la manutenzione della memoria" che si è tenuto nella Sala del Refettorio, a palazzo San Macuto a Roma, nel quale la Camera ha ricordato la tragedia avvenuta 40 anni fa in cui persero la vita 39 persone con oltre 600 feriti. L'idea, ha spiegato Comba, "è quella di istituire una giornata che ogni anno richiami tutti a confrontarsi con quella tragedia e con ciò che essa ci insegna", aggiunge. Anche Gabriele Gravina, presidente Figc, in un videomessaggio ha voluto ricordare come "ritrovarci oggi significa rinnovare un impegno di memoria che non è semplice commemorazione ma responsabilità collettiva. La tragedia dell'Heysel ci ricorda quanto fragile possa essere il confine tra passione e violenza, tra festa e tragedia. Il nostro compito è creare condizioni affinché non ci siano più eventi tragici come quello di 40 anni fa. E di creare una memoria condivisa basata su rispetto e responsabilità, pilastri fondamentali della vita pubblica", le sue parole.