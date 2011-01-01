Disagi su linea Sfm1, Avetta (Pd) chiede intervento Regione

Continuano i disagi sulla linea Sfm1 Rivarolo-Torino-Chieri. Il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, ha presentato un'interrogazione. "Quanto avvenuto martedì, ovvero il guasto ad uno scambio che ha paralizzato la circolazione per tre ore, con conseguenti cancellazioni di treni e ritardi, non è uno sfortunato episodio isolato - dice Avetta - è l'ennesimo caso di malfunzionamento del servizio ferroviario metropolitano che collega il Canavese con Torino, Moncalieri e Chieri. Un chiaro segnale di una vulnerabilità strutturale e gestionale della linea a cui Trenitalia ed Rfi non paiono in grado di trovare soluzioni". Avetta ricorda che per mesi si è fatto appello alla pazienza dei pendolari a fronte dei disagi causati dai lavori di potenziamento: "Oggi ci chiediamo quali miglioramenti questi lavori abbiano generato, visto che i disservizi proseguono. La Giunta Cirio deve chiedere conto a Trenitalia e Rfi e aprire un confronto permanente con la partecipazione del comitato pendolari". Proprio il comitato pendolari, ieri, ha inviato una lettera all'assessore regionale ai trasporti, Marco Gabusi, in merito ai disservizi di martedì: "L'episodio ha rappresentato non solo un disagio eccezionale per i cittadini coinvolti, ma anche un chiaro segnale di vulnerabilità strutturale e gestionale della linea". Il comitato ha chiesto l'avvio di un confronto "finalizzato a evitare il ripetersi di situazioni che minano la fiducia dei cittadini nel trasporto pubblico regionale".